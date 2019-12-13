Полуторагодовалого барсенка сфотографировали в национальном парке на Алтае

Детеныш ирбиса попал в объектив фотоловушки в алтайском национальном парке Сайлюгемский. В пресс-службе парка пишут, что это полуторагодовалый котенок самки по имени Чаганка.

Это второе потомство Чаганки: в 2016 году ее видели с двумя котятами, а в прошлом году она попала в объективы камер вместе с тремя полугодовалыми детенышами. Ученые считают, что на снимке один из этих троих котят.

Этому барсенку сейчас около полутора лет, — рассказал научный сотрудник парка Алексей Кужлеков. — Судя по его внешнему виду и учитывая, что в семействе трое котят, Чаганка отлично справляется со своими родительскими обязанностями: успешно охотится и заботится о своем уже подросшем потомстве. Если самка находится в хорошей физической форме, в начале следующего года она оставит барсят и будет участвовать в гоне. И в конце весны у нее появится новое потомство. Беременность у снежных барсов длится всего 3 месяца.

В пресс-службе добавили, что скоро барсенок должен начать самостоятельную жизнь. Если это самка, то она останется на территории матери, если самец — уйдет в другие места.





«А пока еще он – мамин хвостик, подросток по ирбисиным меркам. Удачных троп, котенок!» — желают подрастающему ирбису на сайте нацпарка.





Национальный парк Сайлюгемский — первый алтайский нацпарк, созданный в Кош-Агачском районе республики в 2010 году. Основная цель парка — сохранение и воспроизводство краснокнижных животных и растений: снежного барса, алтайского горного барана аргали и дикого кота манула.





По данным WWF, в России обитает 70−90 ирбисов. В 2019 году специалисты зафиксировали 65 особей. Эксперты считают, что 42-43 из них живут на Алтае, 12 — в Туве, еще 9 — в Бурятии.