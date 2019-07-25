Полпред рассказал, когда в Сибири введут режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири введут, в случае если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил ТАСС.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция за введение режима ЧС в Сибири. На данный момент ее подписали более 70 тысяч человек.





«Руководители регионов держат ситуацию на контроле. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК - прим. ТАСС) по оксиду углерода не зарегистрировано. Это данные 175 лабораторий. В случае превышения ПДК сразу будет введен режим ЧС», — заявил Меняйло.





По словам полпреда, задымление наблюдается в восьми регионах округа, оно вызвано пожарами, действующими на территории Красноярского края и Иркутской области. По прогнозу метеорологов, улучшение обстановки ожидается через 1-2 дня.





В настоящее время в Сибири горит лес на территории свыше 1,3 млн га. При этом на территории в миллион га горящий лес никто не тушит. Подробнее об этом читайте здесь.