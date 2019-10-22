Полпред недоволен, как в Томской области решается вопрос с проблемными домами

По данным Меняйло, в 2019 году в регионах Сибири восстановлены права 700 дольщиков. Из числа проблемных исключено семь домов: четыре в Новосибирской области, два в Омской и один в Томской.

«Всех этих мер недостаточно, ситуация кардинально не меняется. Количество вводимых проблемных объектов, по сравнению с 2015-2017 годами, к сожалению, уменьшается», — сказал он.

С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.



В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.





Власти региона заявили, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию несколько проблемных домов. Так, в июле, спустя шесть лет, сдали долгострой на Кедровой, 34. Также планируется достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47, на улице Большой Подгорной, 46, на улице Нефтяной, 15, где квартиры получат дольщики с Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5.





В свою очередь покупатели квартир в некоторых долгостроях отмечают, что попасть в перечень на сайте Дом.рф также не могут. По их словам, застройщик ведет незначительные работы на строительной площадке, которые позволяют не попасть в список, но при этом не влияют на общие темпы строительства.



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