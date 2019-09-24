Полиция задержала спутников шамана, продолжающих путь на Кремль

Сегодня, 24 сентября, в районе трех часов дня полиция остановила шестерых участников отряда якутского шамана Александра Габышева, продолжающих поход в Москву. Полиция предъявила отряду нарушение правил дорожного движения. Якобы в полицию поступило сообщение об этом, а также было предоставлено видео, на котором сторонники Габышева идут по проезжей части. Об этом ТВ2 рассказал координатор «Правозащиты Открытки» томич Алексей Прянишников.

«На некоторых участников шествия в Москву в результате задержания полицией были составлены протоколы о нарушении правил дорожного движения и выписаны штрафы за это», — рассказал Алексей Прянишников. На момент публикации материала все участники отряда Габышева были освобождены и продолжили свой путь.

Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.





19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.





В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.





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