Полиция пришла к координатору «Протестного Кузбасса» из-за баннера «Путин — ...»

«Только что домой пришла полиция, пытались вручить повестку от прокурора. Вызывают меня «из-за размещения на балконе плаката (имеют в виду баннер) «Путин — ...». Да, прямо так и написали, со слов полицейских. Такую же вручили моей матери на работе. Верх маразма и идиотизма», — написал на своей странице ВКонтакте Лев Гяммер. Позже он выложил фотографию повестки на своей странице, отметив, что в тексте не указан адрес , куда нужно явиться для беседы.

Баннер «Путин — ...» появился на балконе 4 мая. Местные власти несколько раз пригоняли автокран для того, чтобы снять его, но активист вывешивал его вновь.





Лев Гяммер — 18-летний координатор движения «Протестный Кузбасс», созданного в Новокузнецке после ликвидации местного штаба политика Алексея Навального. В апреле 2019 года мать Льва Гяммера Ольгу осудили за «ушиб, причиненный тыльной частью ногтевой пластины» полицейскому, на 1,5 года условно. Ее обвинили в том, что она якобы ударила полицейского во время ареста активистки «Протестного Кузбасса» Милы Земцовой, которую задержали 9 сентября перед началом митинга против пенсионной реформы.





Напомним, 18 марта Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Спустя два дня житель Новгородской области Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тысяч рублей за пост ВКонтакте «Путин — сказочный (матерное слово)». Картыжев обжаловал данное решение, но пока решения нет. По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти.