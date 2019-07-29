Полиция назвала предварительную причину массового ДТП в центре Томска

«По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на бордюрный камень и столкновение с попутным автомобилем ИЖ 27175, после чего автомобиль ИЖ совершил столкновение с троллейбусом. После столкновения автомобиль Mitsubishi также совершил столкновение с автомобилем Kia Rio и автомобилем ГАЗ-31029, которые двигались во встречном направлении, а автомобиль ГАЗ-31029 совершил столкновение с троллейбусом», — говорится в сообщении.





В результате аварии в больницу попали 50-летний водитель ИЖ и 67-летняя пассажирка «Волги».