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29 июля,
2019
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Полиция назвала предварительную причину массового ДТП в центре Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Массовое ДТП на проспекте Ленина с участием четырех автомобилей — Mitsubishi Galant, Kia Rio, «Волга», ИЖ — и троллейбуса произошло накануне. Полиция раскрыла подробности аварии. 

Полиция назвала предварительную причину массового ДТП в центре Томска
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

«По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на бордюрный камень и столкновение с попутным автомобилем ИЖ 27175, после чего автомобиль ИЖ совершил столкновение с троллейбусом. После столкновения автомобиль Mitsubishi также совершил столкновение с автомобилем Kia Rio и автомобилем ГАЗ-31029, которые двигались во встречном направлении, а автомобиль ГАЗ-31029 совершил столкновение с троллейбусом», — говорится в сообщении.


В результате аварии в больницу попали 50-летний водитель ИЖ и 67-летняя пассажирка «Волги».

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