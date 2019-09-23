Полицейского будут судить за взятки от сутенеров

Прокуратура Стрежевого утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего сотрудника полиции. Он обвиняется в взяточничестве (часть 3, пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство, в том числе в виде не проведения оперативных мероприятия по пресечению незаконной деятельности, лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тыс. рублей, а в последующем путем переводов на банковские счета - 915 тысяч рублей», — говорится в сообщении.





Уголовное дело, возбужденное по материалам регионального ФСБ, направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.





В пресс-службе областного УМВД добавили, что сотрудник в отношении которого в суд направлено уголовное дело, уволен, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении его непосредственных руководителей проводится служебная проверка.





Отмечается, что максимальный срок наказания по данной статье — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.