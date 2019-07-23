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Полицейский-водитель спас из реки в Томской области тонущую женщину
52 минуты назад
В Стрежевом полицейский стажер-водитель спас тонущую женщину, которую течением уносило от берега.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что течением женщину отнесло от берега, она обессилела и самостоятельно выбраться из воды уже не может. Ширина русла в данном месте превышает 150 метров», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На место случившегося выехали стажер полицейского-водителя Алексей Лебедев и участковый Дмитрий Фролов. Представители МЧС повязали страховочную веревку на поясе Алексея Лебедава, и он поплыл к тонущей женщине.
Как подчеркнули в полиции, к тому моменту женщина уже уходила под воду, но Лебедев успел вовремя доплыть до нее и вытащил на берег.
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