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23 июля,
2019
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Полицейский-водитель спас из реки в Томской области тонущую женщину

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

В Стрежевом полицейский стажер-водитель спас тонущую женщину, которую течением уносило от берега.


«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что течением женщину отнесло от берега, она обессилела и самостоятельно выбраться из воды уже не может. Ширина русла в данном месте превышает 150 метров», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.


На место случившегося выехали стажер полицейского-водителя Алексей Лебедев и участковый Дмитрий Фролов. Представители МЧС повязали страховочную веревку на поясе Алексея Лебедава, и он поплыл к тонущей женщине.


Как подчеркнули в полиции, к тому моменту женщина уже уходила под воду, но Лебедев успел вовремя доплыть до нее и вытащил на берег.

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