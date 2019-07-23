Полицейский-водитель спас из реки в Томской области тонущую женщину

В Стрежевом полицейский стажер-водитель спас тонущую женщину, которую течением уносило от берега.





«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что течением женщину отнесло от берега, она обессилела и самостоятельно выбраться из воды уже не может. Ширина русла в данном месте превышает 150 метров», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





На место случившегося выехали стажер полицейского-водителя Алексей Лебедев и участковый Дмитрий Фролов. Представители МЧС повязали страховочную веревку на поясе Алексея Лебедава, и он поплыл к тонущей женщине.





Как подчеркнули в полиции, к тому моменту женщина уже уходила под воду, но Лебедев успел вовремя доплыть до нее и вытащил на берег.