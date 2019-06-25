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25 июня,
2019
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Полицейский пойдет под суд за избиение оскорбившего его задержанного

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Северска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего участкового по статье ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейский пойдет под суд за избиение оскорбившего его задержанного

По версии следствия в марте этого года обвиняемый, занимая должность участкового доставил в отдел полиции местного жителя в алкогольном опьянении. В участке мужчина стал нецензурно высказываться в адрес полицейского, за что тот ударил его несколько раз по голове и ногам.


Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд.

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