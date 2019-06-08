Полицейские задержали двоих мужчин по делу о незаконной охоте на лося

Двое жителей села Кожевниково задержаны по подозрению в незаконной охоте на лося, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота»).





«Установлено, что двое жителей села Кожевниково, один из которых ранее отбывал уголовное наказание за незаконное хранение оружия, знали, что на острове были замечены следы лося, отправились на поиск дикого животного на моторной лодке, выследили и убили его. При задержании у них изъяли двуствольное ружье и пять патронов. Кроме того, в автомобиле подозреваемых транспортные полицейские обнаружили разделанную тушу животного. Причиненный природе ущерб оценивается в 240 тысяч рублей», — добавляется в пресс-релизе.





В сообщении говорится, что задержанные будут наказаны штрафом в размере до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.





«В соответствии с действующим законодательством суд может не только оштрафовать или арестовать браконьеров, но и лишить их транспортных средств и орудия незаконной добычи охотничьих ресурсов. Кроме того, виновным предстоит возместить причиненный ущерб», — говорится в релизе.





Напомним, в Томске участились случаи появления лосей. Лось запрыгнул через крышу в техническую теплицу Ботанического сада ТГУ, животное сильно повредило ногу, от кровопотери лось умер.





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