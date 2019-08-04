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04 августа,
2019
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Полицейские задержали 18-летнего томича по подозрению в ограблении ювелирных магазинов

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В Томске полицейские задержали ранее не судимого 18-летнего жителя города. Его подозревают в ограблении двух ювелирных магазинов.

Полицейские задержали 18-летнего томича по подозрению в ограблении ювелирных магазинов

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в ювелирном магазине в районе улицы Иркутский тракт, совершил открытое хищение изделий из золота, разбив витрину молотком, — сообщает пресс-служба областного УМВД. — После чего мужчина через два дня, находясь в магазине в районе улицы Беринга, умышлено, из корыстных побуждений похитил 12 золотых цепей. Общая сумма ущерба составила 350 000 рублей.

Сотрудниками ОМВД по Октябрьскому району города возбуждены два уголовных дела по статье «грабеж». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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