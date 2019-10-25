Полицейские задержали 15-летнего томича, грабившего магазины в ковбойском платке

Томские полицейские задержали 15-летнего студента, грабившего магазины в ковбойском платке, сообщает пресс-служба регионального МВД. Подросток сознался в содеянном, его поместили под подписку о невыезде.

В городе Томске были совершены два разбойных нападения на торговые точки, — говорится в сообщении. — Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства.

В одном из городских общежитий полицейские задержали 15-летнего подозреваемого, учащегося на первом курсе техникума. Он сознался в содеянном и выдал вещи, которые надевал в момент ограблений.





В рамках уголовного дела по статье «разбой» юного грабителя поместили под подписку о невыезде. Максимальный срок наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.