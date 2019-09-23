Добрые новости
23 сентября,
2019
1
фото
Новости

Полицейские устроили обыск в квартире координатора штаба Навального в Омске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Полицейские пришли с обыском к координатору омского штаба Навального Ольге Картавцевой утром 23 сентября, сообщают «Сибирь.Реалии». 22 сентября она прилетел из Санкт-Петербурга, где помогала наблюдателям на выборах.

Ольга Картавцева
Ольга Картавцева
Фото: https://twitter.com/teamnavalny_om/status/1175984778304196613

Полчаса назад, в 7:30 утра, наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция, — пишут в группе регионального штаба в соцсетях. — Сейчас связи с ней нет, предположительно, у нее проходит обыск. Напомним, ранее на счету Ольги было заблокировано 75 миллионов рублей.

В Твиттере движения сообщают, что у Ольги Картавцевой действительно провели обыск и изъяли телефон, а после допросили как свидетеля в Следственном комитете.


На допросе Ольга воспользовалась 51-й статей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. В данный момент активистка находится на свободе.


12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране.


Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.


Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.