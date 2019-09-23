Полицейские устроили обыск в квартире координатора штаба Навального в Омске

Полицейские пришли с обыском к координатору омского штаба Навального Ольге Картавцевой утром 23 сентября, сообщают «Сибирь.Реалии». 22 сентября она прилетел из Санкт-Петербурга, где помогала наблюдателям на выборах.

Полчаса назад, в 7:30 утра, наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция, — пишут в группе регионального штаба в соцсетях . — Сейчас связи с ней нет, предположительно, у нее проходит обыск. Напомним, ранее на счету Ольги было заблокировано 75 миллионов рублей.

В Твиттере движения сообщают, что у Ольги Картавцевой действительно провели обыск и изъяли телефон, а после допросили как свидетеля в Следственном комитете.





На допросе Ольга воспользовалась 51-й статей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. В данный момент активистка находится на свободе.





12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране.





Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.





Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция.