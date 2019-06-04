Полицейские рассказали о погоне за угнанным авто в Томске и стрельбе. ВИДЕО

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Полицейские рассказали о погоне за угнанным ВАЗом в Томске и предупредительных выстрелах. Возможно, об этой стрельбе сегодня утром писали жители города в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе областного МВД, после сообщения об угоне машины был введен план «Перехват». Угонщик отказался остановиться и пытался оторваться от полицейских, на большой скорости выезжал на встречную полосу дороги и обочину.

На основании Федерального закона «О полиции» инспектор ДПС применил табельное оружие, осуществив сначала два предупредительных выстрела вверх в безопасном направлении, после чего применил табельное оружие для остановки транспортного средства, — пишут на сайте УМВД по Томской области. — В результате автомобиль был остановлен, водитель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержанный оказался несовершеннолетним и прав на управление автомобилем не имел. Проверку по инциденту проведет ОМВД по Советскому району города и Комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в окно дома по адресу переулок 1905 года, 15 попала пуля. По информации очевидцев, в пятом часу утра четыре автомобиля ДПС и две машины Росгвардии гнались за автомобилем в районе улицы Новосибирской. Свидетели говорят, что слышали выстрелы.

«Понедельник в 06:00 начался со стрельбы по окнам. Сотрудники полиции на трех-четырех машинах «гнали» кого-то, спускаясь с горы. Поворачивая либо просто на спуске кто-то из них начал стрелять, открыл огонь из табельного оружия, но промахнулся. Я не знаю, можно ли в городе применять оружие. Он попал в окно. Пуля пробила стекло, отрикошетила в решетку, зацепила стекло со стороны комнаты и, расколовшись, упала», — рассказал томич.

Позднее он выложил в соцсети еще одно видео, на котором присутствуют сотрудники полиции. Голос эксперта за кадром говорит, что эта пуля выпущена из пистолета Макарова.