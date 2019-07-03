Полицейские, обвиняемые в избиении подростков в День Победы, предстанут перед судом

Двое полицейских, обвиняемых в избиении пяти подростков в Кировском РОВД, предстанут перед судом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, максимальная санкция статьи — десять лишения свободы.





Информация о том, что сотрудники полиции избили подростков появилась в соцсетях в мае 2018 года. В посте говорилось, что 9 мая прошлого года сотрудники полиции задержали и избили в Кировском РОВД четырех подростков, в возрасте от 15 до 17 лет за то, что кто-то из них якобы наступил на ногу беременной жене сотрудника. Следственный комитет и УМВД провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.







«По версии следствия, обвиняемые, находясь в помещении ОМВД России по Кировскому району, применили насилие в отношении пятерых подростков возраста от 15 до 17 лет. Они нанесли потерпевшим по несколько ударов руками и ногами по голове и телу, надевали на них наручники и применяли болевой прием, наносили удары резиновой палкой по ягодицам, причинив подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. Затем сотрудники полиции дали подросткам в руки предметы, похожие на патроны к оружию, после чего забрали их и упаковали в бумажные конверты, создав видимость изъятия доказательств причастности несовершеннолетних к какому-либо преступлению», — говорится в сообщении.





По информации регионального УМВД, сотрудники ОМВД России по Кировскому району, в отношении которых в суд направлено уголовное дело, уволены из органов внутренних дел. В отношении непосредственного руководителя проведена служебная проверка, по результатам которой он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

