Полицейские нашли часть украденных построек томского лагеря для детей-сирот

Полицейским удалось найти часть украденных построек летнего лагеря для детей-сирот «Перевал», рассказал ТВ2 директор лагеря Виктор Сиротин. Ранее мы сообщали, что неизвестные украли летнюю кухню-столовую, баню, туалеты и дрова лагеря.

Нашли примерно четверть от всего объема, — рассказал Сиротин. — Пока следствие мне подробности не рассказывает. Но, как я понял, уже есть подозреваемые. Появилась реальная возможность найти все остальное.

Ранее ТВ2 сообщало, что 7 октября в полицию поступило сообщение о краже имущества летнего лагеря «Перевал» вблизи деревни Малое Протопопово. Виктор Сиротин оценил нанесенный ущерб в 300 тысяч рублей.





«Мы проводим лагеря для детей в трудной жизненной ситуации — дети-сироты, многодетные и малообеспеченные, — говорил тогда Сиротин. — Те, кто не может заплатить сам за свой отдых. Привлекаем гранты, спонсоров и так далее. В этом году проводили лагерь в деревне Малое Протопопово. 4 октября кто-то все спилил и вывез. Это просто офигенно — украсть лагерь у детей».





Сейчас руководство «Перевала» собирает деньги для восстановления лагеря, чтобы открыть его в следующем году.





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