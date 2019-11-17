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17 ноября,
2019
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Поезд Томск-Риддер столкнулся с автомобилем на переезде

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Алтайском крае пассажирский поезд Томск—Риддер столкнулся с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Поезд Томск-Риддер столкнулся с автомобилем на переезде

Авария с участием пассажирского поезда и автомобиля произошла в воскресенье, 17 ноября, в 7:01 (по московскому времени) на регулируемом железнодорожном переезде 148 км перегона Безменово – Красный Боец.

Водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом №391 Томск – Риддер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. 

В результате происшествия никто не пострадал, повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. В результате инцидента пассажирский поезд Томск–Риддер был задержан на 18 минут. 

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