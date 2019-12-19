«Подстава», «Репа», «Мамины шпильки»: томичи на фестивале увидят лучшие короткие метры

21 декабря гости смогут увидеть подборку томских короткометражных фильмов, послушать мастер-класс от Александра Нерадовского, режиссера фильма «Вера», «Как снять первый полнометражный фильм в Томске». А также увидеть анимационные короткие метры. «ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ» Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва кажутся вечностью для маленькой девочки. Она разглядывает соседей по пляжу, для которых те же пять минут протекают по-разному, но заполнены ожиданием своего «моря». Фильм рассказывает про короткий момент из детства, вольно или невольно сравнивая его со старостью. «ВАСИЛИСК» Это история двух друзей: маленькой девочки и ручной ласки. Однажды они оказываются в библиотеке, где находят волшебную книгу, переносящую их в другой мир. Этому миру угрожает опасность в лице страшного Василиска. Это фильм о доброте и понимании, о том, что для того, чтобы победить зло, не всегда нужен меч. «ЛОЛА ЖИВАЯ КАРТОШКА» Семья маленькой Лолы вынуждена уехать навсегда из своего старого дома, с которым многое связано. Бывает, что приходит время расстаться с тем, что очень любишь, и у Лолы это получится легко, ведь она стала старше. «СКОЛЬКО ВЕСИТ ОБЛАКО» Ученый так погружен в наблюдения за облаками, что не успевает заметить их красоту. «ТОВАРИЩ СО ЗВЕЗД» Молодому чекисту приказано конвоировать странное существо в Москву для расследования причин его появления. Так начинается долгое приключение двух совершенно не похожих друг на друга существ через всю страну, которое в конце концов делает из них лучших друзей. В конце истории молодому чекисту предстоит принять решение, что для него важней, друг или долг. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» Фильм про щенка, потерявшегося в большом и равнодушном городе. «РЕПА» Шуточная музыкальная вариация русской народной сказки «Репка».

22 декабря пройдут мастер-классы от продюсеров CAST production. Артем Сагеев расскажет о другом кино в Томске, а Евгений Жуков о трех путях с поиска ресурсов на первый кинопроект. Также томичи смогут увидеть короткометражки, вошедшие в программы «Фестивальные хиты» и «Звезды в коротком метре».



БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

Шахтер признается жене в измене. И после начинают происходить странные вещи. Герой работает в шахте, но грязь к нему не пристает, он остается идеально чистым. Чистому шахтеру перестают доверять коллеги, начальник снимает с бригадирства, жена устраивает скандал. Герой не выдерживает такого давления и сдается. В поисках решения проблемы он решает запятнать свою репутацию.



БОЛВАНКА

После удачной сделки Катя решает заняться любовью со своим женихом, который увлеченно красит солдатиков. Она пытается увлечь его собой, но понимает, что жених готовит подарок для своей мамы. Катя находит у своего жениха старую мину и, думая, что это муляж, садится на нее. Срабатывает пружинный механизм...

Ничего не остается, как позвонить свекрови — военному саперу и маме жениха по совместительству, чтобы попросить о помощи в разминировании Кати. Именно при таких интересных обстоятельствах и составится знакомство невестки с будущей свекровью.

Выясняется, что Катин жених и «мамина гордость» ничего не рассказывал о своей жизни, причем в обе стороны. И теперь Катя должна покорить свекровь, находясь в пикантной позе, а свекрови выдается провести настоящую проверку невесты.



МАМИНЫ ШПИЛЬКИ

Украина, еврейское местечко, 1941 год. Мамины шпильки для волос – единственное, что осталось 10-летнему Яше от его семьи – помогают ему и его товарищу по несчастью, козлику Феде, спастись от немецких карателей и доплыть на утлой лодке до левого берега Днепра – туда, где советские войска.



ПОДВОДНИК

Света, двое ее детей и отчим Семен торжественно отмечают день рождения героя-подводника Виктора — первого мужа Светы, который пропал без вести пять лет назад. Прямо во время тоста за именинника тот неожиданно возвращается домой и утверждает, что все это время выполнял задание Родины.



РАКУШКА

Маша узнает, что у нее рак. Она думает, что это конец. Но оказывается, что это только начало.



ТОПЛИВО

Человек отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора. Но кругом лишь пустоши, бурьян да ветер, и чтобы насытить свою машину, герой вступает в безнадежную схватку с равнодушной природой. Когда источник энергии будет найден, начнется XX век.



ГАРМОНИЯ

Иногда тебе говорят, что то, во что ты веришь, и то, что есть на самом деле, не существует или никогда не было. Безработный Рома (25 лет) готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре в городе Оулу (Финляндия). Поддержат ли близкие Ромы его путь к успеху?



КАЛЬМАР

30-летняя незамужняя Полина ставит во главу своей жизни интересы других людей: родственников, случайных знакомых и любимого мужчины Мити, который давно и всерьез женат. Она не замечает, что они манипулируют ею, решая только свои задачи. В момент, когда на Полину нападают и опасность угрожает ее собственной жизни, она понимает, что больше не жертва, и готова бороться за себя не только в драке, но и в обыденной жизни.



ОБМЕН

Лихие 90-е. Молодой человек, которому срочно нужны деньги, захватывает машину с представителем дипломатической миссии Швеции. Полковник Савельев участвует в спецоперации, задача которой — спасти жизни.



ОПЫТ № 4

Егор знакомится на автобусной остановке с Мариной. Она заметно старше, опытнее и почему-то сразу приглашает парня к себе домой. Романтическое свидание обещает интим. Но уже с порога все идет не по плану!



ПОДСТАВА

Юрий Дмитриевич, губернатор города N, крайне взволнован из-за грядущего приезда Следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет зайти в его кабинет.