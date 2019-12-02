Подсчитали, сколько жителей Томской области получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Эксперты составили список российских регионов, где больше всего получают зарплату от 100 тыс. рублей в месяц. Томская область заняла в рейтинге 22 место, сообщают РИА Новости.

Лидером оказался Чукотский автономный округ, где высокую ежемесячную зарплату получают 32 % работников. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь на высокооплачиваемой работе заняты 31,7 % населения. На третьем месте оказалась Москва (27,4 %). В 2018 году столица была на пятой строчке.





В Томской области 4,7 % работников получают зарплату свыше 100 тысяч рублей. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей — 7,2 %. Эксперты отмечают, что средняя зарплата в регионе – 34,3 тысячи рублей. При этом большинство людей, по словам аналитиков, получают зарплату в диапазоне 22-51 тысяча рублей.



Эксперты также отметили, что за год число регионов, где больше 20 % населения получают зарплату от 100 тыс. рублей, увеличилось с трех до шести.





Меньше всего людей с зарплатой в 100 тыс. рублей живут в Кабардино-Балкарии (0,7 %), Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях (0,9 %).