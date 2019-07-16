Подрядчик продлил срок окончания газификации Соснового бора

Подрядчик в очередной раз перенес срок окончания работ по газификации поселка Сосновый бор. В этот раз датой окончания запланирован конец июля. Об этом стало известно сегодня в ходе объезда Ивана Кляйна.





Отметим, проект газификации поселка Сосновый бор был готов еще в 2014 году. Газификация же началась лишь в 2018 году, после четырех лет ожидания и неоднократных просьб со стороны жителей. Возможность подключения к газовому снабжению в микрорайоне Сосновый бор получат 230 домов. Будут газифицированы такие улицы, как Алеутская, Асиновская, Венгерская, Одесская, 1-я, 2-я, 3-я Лесная, Садовая, пер. Дунайский, 1-й Алеутский, Ясный и др.



Конкурс на проведение работ выиграла компания «Томскгазспецмонтаж», получив за их проведение 25 млн рублей. По условиям контракта газификация должна была завершиться до 24 декабря 2018 года, однако компания не уложилась в сроки. В июне 2019 года мэрия оштрафовала на 1,2 миллиона рублей подрядную компанию. Тогда руководитель подрядной компании заявлял, что на окончание работ потребуется еще месяц.