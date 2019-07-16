Подрядчик продлил срок окончания газификации Соснового бора
Подрядчик в очередной раз перенес срок окончания работ по газификации поселка Сосновый бор. В этот раз датой окончания запланирован конец июля. Об этом стало известно сегодня в ходе объезда Ивана Кляйна.
Отметим, проект газификации поселка Сосновый бор был готов еще в 2014 году. Газификация же началась лишь в 2018 году, после четырех лет ожидания и неоднократных просьб со стороны жителей. Возможность подключения к газовому снабжению в микрорайоне Сосновый бор получат 230 домов. Будут газифицированы такие улицы, как Алеутская, Асиновская, Венгерская, Одесская, 1-я, 2-я, 3-я Лесная, Садовая, пер. Дунайский, 1-й Алеутский, Ясный и др.
Конкурс на проведение работ выиграла компания «Томскгазспецмонтаж», получив за их проведение 25 млн рублей. По условиям контракта газификация должна была завершиться до 24 декабря 2018 года, однако компания не уложилась в сроки. В июне 2019 года мэрия оштрафовала на 1,2 миллиона рублей подрядную компанию. Тогда руководитель подрядной компании заявлял, что на окончание работ потребуется еще месяц.
В мае подрядчик работал в хорошем темпе, однако в середине строительного периода темпы снизились, мы обратили внимание, что перестала работать техника, количество персонала сократилось. Пошли серьезные нарушения по качеству работ, подрядчик плохо устранял предписания. Ситуацию удалось изменить только в июле благодаря негативу от жителей.1 июля подрядчик наконец приступил к работам, количество жалоб от жителей сократилось. Есть звонки только по провалам, которые начали появляться, — сообщил заммэра по капстроительству Александр Суходолов.
По словам директора подрядной компании Владимира Бетенкова, в Сосновом бору будет газифицирован 321 дом. Большая часть работ уже выполнена, проложены сети — 9 тысяч из 11 тысяч необходимых. Также в поселке установят четыре газорегуляторных пункта. Два из них уже построены, но с нарушениями, которые устраняются. Еще два в планах, так как для строительства одного не отведена земля, а строительство второго спроектировано на территории свалки.
Срыв сроков ремонтных работ Владимир Батенков объяснил тем, что проект готовился давно, еще в 2014 году, поэтому сейчас «не соответствует действительности». Он отметил, что работы по газификации завершатся до конца июля. После этого компания восстановит нарушенное асфальтирование и благоустройство поселка. Мэр Томска в свою очередь подчеркнул, что все работы полностью необходимо завершить до юбилея поселка, который намечен на 18 августа.
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