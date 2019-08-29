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29 августа,
2019
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Подросток пострадал при пожаре в многоэтажке в Стрежевом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пожар произошел в девятиэтажном кирпичном жилом доме в городе Стрежевой Томской области. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.


На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление на втором этаже.

Подросток пострадал при пожаре в многоэтажке в Стрежевом

«Пожарными в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам из дома был выведен 31 человек. Мальчик 2005 года рождения получил ожоги лица 5 % и верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения, был госпитализирован в городскую больницу», - говорится в сообщении.


В результате на втором этаже в общем коридоре обгорели электрощитовая, деревянная дверь балкона, в помещении обгорела входная деревянная дверь, оплавилась потолочная плитка на площади четыре квадратных метра.


Общая площадь пожара составила 15 кв. м, его причина устанавливается.

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