Подросток пострадал при пожаре в многоэтажке в Стрежевом

На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление на втором этаже.

Пожар произошел в девятиэтажном кирпичном жилом доме в городе Стрежевой Томской области. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

«Пожарными в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам из дома был выведен 31 человек. Мальчик 2005 года рождения получил ожоги лица 5 % и верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения, был госпитализирован в городскую больницу», - говорится в сообщении.





В результате на втором этаже в общем коридоре обгорели электрощитовая, деревянная дверь балкона, в помещении обгорела входная деревянная дверь, оплавилась потолочная плитка на площади четыре квадратных метра.





Общая площадь пожара составила 15 кв. м, его причина устанавливается.