Подросток, который удушил себя во время «эксперимента», пришел в сознание

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 2 смогли привести в сознание 15-летнего подростка, поступившего в крайне тяжелом состоянии.





Мальчик начал дышать самостоятельно, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.





«Состояние ребенка стабильное, он контактен - начал понемногу разговаривать», — пояснил главный врач больницы Андрей Караваев.





Напомним, 15-летний подросток был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 2 с диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» 17 ноября. Мальчик хотел понять, сколько может продержаться без кислорода, и поставил эксперимент с удушением веревкой.





Департамент образования администрации Томска и Следственный комитет проводят по данному факту проверку.