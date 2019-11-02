Подростку, чьего щенка сбила машина, подарили собаку
Российская кинологическая федерация подарила Даниле Сафронову, чью собаку сбила машина, щенка немецкой овчарки. Щенка вручили уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев.
«Мы пригласили Даниила неслучайно. Мы считаем, что приобщение к кинологии должно начинаться с самого юного возраста, — сказал Владимир Голубев. — Вот и сейчас на нашей выставки много детей. Это часть нашей работы, адресованной той части общества, которая собак не имеет. Но так или иначе пересекается с ними в повседневной жизни. Мы ведь учим своих детей правильно переходить дорогу, пользоваться лифтом. Вот и навыки безопасного и комфортного общения с животными должны прививаться ребенка с самого раннего детства. Проблема взаимоотношений между собаководами и остальным социумом исчерпываются в тот момент, когда мы доносим и донесем до сознания собаководов одну простую истину. Ответственное владения животным — это не только обеспечить ему счастливую и благополучную существование. Но и понимание своей ответственности о поведении питомца. За его адаптацию, за его комфортность для окружающих».
В федерации также отметили, что заботиться о щенке Данилу Сафронову помогут лучшие кинологи России и Томска. Кинологи оплатили страховку на щенка. И Даниле придется пройти курсы по дрессировке в кинологическом центре «Спринт».
Напомним, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей.
Дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 30 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства. В итоге дело было закрыто, так как следователи не нашли в его действиях состава преступления.
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