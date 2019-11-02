Подростку, чьего щенка сбила машина, подарили собаку

«Мы пригласили Даниила неслучайно. Мы считаем, что приобщение к кинологии должно начинаться с самого юного возраста, — сказал Владимир Голубев. — Вот и сейчас на нашей выставки много детей. Это часть нашей работы, адресованной той части общества, которая собак не имеет. Но так или иначе пересекается с ними в повседневной жизни. Мы ведь учим своих детей правильно переходить дорогу, пользоваться лифтом. Вот и навыки безопасного и комфортного общения с животными должны прививаться ребенка с самого раннего детства. Проблема взаимоотношений между собаководами и остальным социумом исчерпываются в тот момент, когда мы доносим и донесем до сознания собаководов одну простую истину. Ответственное владения животным — это не только обеспечить ему счастливую и благополучную существование. Но и понимание своей ответственности о поведении питомца. За его адаптацию, за его комфортность для окружающих».





В федерации также отметили, что заботиться о щенке Данилу Сафронову помогут лучшие кинологи России и Томска. Кинологи оплатили страховку на щенка. И Даниле придется пройти курсы по дрессировке в кинологическом центре «Спринт».