Подростка, пострадавшего во время «эксперимента» с удушением, перевели из реанимации

15-летний подросток, ставивший «эксперимент» с удушением веревкой, переведен из реанимации в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2, сообщает облздрав.





«На сегодняшний день угрозы жизни ребенка нет, его состояние ближе к удовлетворительному», — отметил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.





По его словам, мальчик продолжает лечение, его ждут обследования узких специалистов.





Напомним, 15-летний подросток был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 2 с диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» 17 ноября. Мальчик хотел понять, сколько может продержаться без кислорода, и поставил эксперимент с удушением веревкой. Спустя два дня врачам удалось стабилизировать состояние ребенка — он начал самостоятельно дышать, разговаривать.





Департамент образования администрации Томска и Следственный комитет проводят по данному факту проверку.