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29 ноября,
2019
Новости

Подростка, который душил себя во время «эксперимента», выписали из больницы

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Врачи выписали из травматологического отделения больницы скорой медицинской помощи № 2 15-летнего Даниила, ставившего над собой «эксперимент» с удушением веревкой. Состояние ребенка удовлетворительное, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога и психиатра.

Напомним, 15-летний подросток был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 2 с диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» 17 ноября. Мальчик хотел понять, сколько может продержаться без кислорода, и поставил эксперимент с удушением веревкой. Спустя два дня врачам удалось стабилизировать состояние ребенка — он начал самостоятельно дышать, разговаривать. Еще через день его перевели из реанимации в общее отделение.


Департамент образования администрации Томска и Следственный комитет организовали по данному факту проверку.

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