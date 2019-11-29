Подростка, который душил себя во время «эксперимента», выписали из больницы

Врачи выписали из травматологического отделения больницы скорой медицинской помощи № 2 15-летнего Даниила, ставившего над собой «эксперимент» с удушением веревкой. Состояние ребенка удовлетворительное, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога и психиатра.

Напомним, 15-летний подросток был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 2 с диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» 17 ноября. Мальчик хотел понять, сколько может продержаться без кислорода, и поставил эксперимент с удушением веревкой. Спустя два дня врачам удалось стабилизировать состояние ребенка — он начал самостоятельно дышать, разговаривать. Еще через день его перевели из реанимации в общее отделение.





Департамент образования администрации Томска и Следственный комитет организовали по данному факту проверку.