«Гринпис»: Подпиши обращение к властям Германии и России против ввоза урановых отходов

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Экологическая организация «Гринпис» просит подписать обращение к властям Германии и России, энергетическим концернам RWE, E.ON и госкорпорации «Росатом» с требованием прекратить ввоз в Россию побочных продуктов обогащения урана.



«Ядерные корпорации решили по-тихому ввезти из Германии в Россию тысячи тонн побочных продуктов обогащения урана (так называемых урановых «хвостов»). Решили, не спросив, как к этому относятся в России», — пишет «Гринпис».



Не спросили и жителей Томской области, на территории которой, в частности, тоже планируется хранить урановые «хвосты».



Урановые «хвосты» - радиоактивное и токсичное вещество, от которого многие страны стремятся избавиться. Однако объем таких веществ в нашей стране уже очень велик, хранить их рискованно, и ввоз новых партий из-за рубежа только усугубит ситуацию.



Россия — не свалка, куда можно свозить все, что другие страны не хотят хранить у себя. Общими силами мы добились прекращения ввоза побочных продуктов обогащения урана — фактически радиоактивных отходов — из Германии в Россию в 2009 году, и мы не будем молчать сегодня, — говорится в обращении к властям Германии и России.

В настоящее время из Германии в Россию планируют ввозить отвальный гексафторид урана (ОГФУ). Такие транспортировки ранее происходили до 2009 г., после чего они были прекращены. ОГФУ является побочным продуктом обогащения природного урана или урана, полученного в результате переработки отработавшего ядерного топлива. Это радиоактивное и токсичное вещество.

С 2019 по 2022 год планируется отправить 12 000 тонн ОГФУ: при этом АО “Техснабэкспорт” должно принять в 2019 и 2020 году 6000 тонн ОГФУ из Гронау, а компания Urenco получит обратно обогащенную часть ввозимого ОГФУ (эквивалент природного урана); в 2019-2022 годы Urenco может направить еще 6000 тонн ОГФУ с трех своих европейских подразделений.

По данным немецкой прессы, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау (ФРГ) на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн, то есть около 3600 тонн ОГФУ.

Между тем, практика ввоза ОГФУ на территорию России по аналогичным договорам, действовавшим до 2009 года, показывает, что вторичные отходы после дообогащения ОГФУ составляли около 90 процентов от ввезенного ОГФУ (по массе) и остались на хранение в России. Таким образом, содержание радионуклидов в ОГФУ значительно выше критериев отнесения отходов к радиоактивным отходам. Нет сомнений, что оставшийся после дообогащения обедненный уран останется в России без дальнейшего использования в добавление к уже накопленному в России объему ОГФУ. Учитывая это, сложно рассматривать ввоз ОГФУ из-за рубежа иначе, чем ввоз радиоактивных отходов.

Это напрямую касается и Томской области, потому что радиоактивные отходы из за рубежа будет принимать и Северск. Особые опасения вызывают условия хранения ввозимого в Российскую Федерацию ОГФУ. Так, в соответствии с ежегодными отчетами о деятельности Ростехнадзора (за 2004, 2006-2011 годы) существуют риски разгерметизации контейнеров при хранении ОГФУ под открытым небом на предприятиях в Ангарске, Северске, Новоуральске и Зеленогорске. В данных отчетах также указывается на несоответствие условий хранения современным требованиям безопасности. Аварийные и потенциально аварийные ситуации на этих предприятиях представляют угрозу радиационной безопасности. Так, Совет при президенте РФ по правам человека отмечает проблемы обеспечения безопасности и существующие риски при длительном контейнерном хранении ОГФУ на открытых площадках АО “Ангарский электролизный химический комбинат”. Также примером может служить недавняя утечка радионуклидов в Новоуральске.

Подписать требование немедленно прекратить ввоз в Россию «хвостов» урана и принять меры по недопущению такого ввоза в дальнейшем можно здесь.