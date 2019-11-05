Подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска задержали

В Кзубассе задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 КУ РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

«Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых, —говорится в сообщении. – Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белово. По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка. По ходатайству следователя судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня. После чего в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение».





В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.





Ранее сообщалось, что бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев найден застреленным в собственном доме. Рядом с ним обнаружено тело одного из предполагаемых нападавших. Тайга.инфо писала, что его убил сам бывший мэр. Им оказался начальник Беловской спасательной группы областного госучреждения «Агентство по защите населения и территории» Марат Гарипов. У него нашли бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак. По данным СК, Гарипов был ранее судим.