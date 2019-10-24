Поддельные куклы L.O.L, конфеты «Маска» и сумки Chanel и «Abibasы» пытались ввезти в Томскую область

За девять месяцев 2019 года Томская таможня изъяла больше 2 тысяч контрафактной продукции. Ведомство возбудило 15 уголовных и 673 дела об административных правонарушениях.

По факту ввоза контрафактной продукции возбуждено 27 дел об административных правонарушениях. Предотвращен ущерб правообладателям на сумму около 2,3 млн рублей.

Так, в Томскую область пытались провезти контрафактные чехлы для сотовых телефонов «Apple»; сумки «Chanel»; спортивные брюки «Puma»; футболки «Louis Vuitton»; носки «Gucci», «Fila», «Reebok», «Lacoste», «Adidas», «Nike»; упаковки туалетной воды «Nina Ricci», «Leau Kenzo», «Platin Egois Shanel», «D&G», «Jadore Dior». Кроме того, таможенники обнаружили поддельные детские игрушки «Щенячий патруль», «L.O.L»; конфеты «Ласточка», «Маска», «Красный мак», «Буревестник»; подшипники, маркированные товарным знаком «SKF».

Также сотрудники таможни возбудили 36 административных дел, которые касаются недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров. Нарушители пытались провезти алкогольные напитки; холодное оружие (ножи); рыболовные сети с диаметром ячеи менее 100 мм, саженцы орхидей, ввезенные без фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны отправления.





Большая часть уголовных дел открыта по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов в крупном размере. Так, выявлен незаконный перевод валюты за рубеж на общую сумму 25,6 миллиона рублей.​