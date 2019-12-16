«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
VI фестиваль «Хрустальный Томск» стартовал на площади Ново-Соборной. 20 команд соревнуются в мастерстве создавать ледяные скульптуры. Участники конкурса приехали не только со всей России, но и из Китая, Мозамбика, Армении, Кореи, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
В этом году организаторы предложили пофантазировать о Томске, которому исполнилось 415 лет со дня его основания. Участники могут отразить в работах историю, архитектуру нашего города, легенды и символы Томска.
Так центре ледяной скульптуры команды «Кыргыз-Африк» будет символ Томска — лошадь. В составе команды Урмат Советкелдиев и африканец Маленго, приехавший из республики Мозамбик.
Урмат уже участвовал в фестивале в прошлом году, сделал изо льда верблюдов. Говорит, что главное для него не победа, а создание праздничного настроения.
«Чтобы все получилось и все получили удовольствие», — отмечает Урмат. С Маленго он общается жестами. Африканец, готовясь к поездке в Сибирь, привез больше трех килограммов одежды, но погода все равно оказалось для него сюрпризом.
« В Африке он купил самую теплую обувь. Приехал, а здесь эту обувь можно даже летом носить — демисезонка. Пришел и, конечно, замерз. Организаторы ему валенки подарили», — рассказал Урмат корреспонденту ТВ2.
Также в фестивале участвуют команды со следующими названиями: «Хранители», «Красавица и чудовище», «Лада», «Полярные пчелы», «Старатели», «Маша и медведь», «Кузбасские Йети», «Невероятная студия», «Дружба народов», «Горы Мугоджары», «Родственники белобородого старика» и другие.
Республику Корея на фестивале представила команда «Мечта». Ее участники прилетели в Томск из города Таэджон. Микьюнг Ким и Тэ Кеун Ли — мастера высочайшего класса. Команда «Дружба народов» объединила солнечный Ереван и Санкт-Петербург.
Участвуют и прошлогодние победители и призеры фестиваля. Так минский скульптор Валентин Борздый уже в третий раз в Томске, дважды был на фестивале «Хрустальный Томск» и летом приезжал на «Праздник топора». В этот раз он будет вырезать изо льда уникальный природный памятник. Его основная работа будет носить название «Томский грааль – Таловские чаши».
Победителей «Хрустального Томска» назовут 20 декабря. В этот же день на Ново-Соборной откроют главную елку города. Ее высота — 24-метра, а совокупная длина новогодних гирлянд составляет свыше 6 метров.
Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?