Добрые новости
16 декабря,
2019
14
фото
Новости

«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

VI фестиваль «Хрустальный Томск» стартовал на площади Ново-Соборной. 20 команд соревнуются в мастерстве создавать ледяные скульптуры. Участники конкурса приехали не только со всей России, но и из Китая, Мозамбика, Армении, Кореи, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

В этом году организаторы предложили пофантазировать о Томске, которому исполнилось 415 лет со дня его основания. Участники могут отразить в работах историю, архитектуру нашего города, легенды и символы Томска.

Так центре ледяной скульптуры команды «Кыргыз-Африк» будет символ Томска — лошадь. В составе команды Урмат Советкелдиев и африканец Маленго, приехавший из республики Мозамбик.


Урмат уже участвовал в фестивале в прошлом году, сделал изо льда верблюдов. Говорит, что главное для него не победа, а создание праздничного настроения.


«Чтобы все получилось и все получили удовольствие», — отмечает Урмат. С Маленго он общается жестами. Африканец, готовясь к поездке в Сибирь, привез больше трех килограммов одежды, но погода все равно оказалось для него сюрпризом.


« В Африке он купил самую теплую обувь. Приехал, а здесь эту обувь можно даже летом носить — демисезонка. Пришел и, конечно, замерз. Организаторы ему валенки подарили», — рассказал Урмат корреспонденту ТВ2. 

«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

Также в фестивале участвуют команды со следующими названиями: «Хранители», «Красавица и чудовище», «Лада», «Полярные пчелы», «Старатели», «Маша и медведь», «Кузбасские Йети», «Невероятная студия», «Дружба народов», «Горы Мугоджары», «Родственники белобородого старика» и другие.


Республику Корея на фестивале представила команда «Мечта». Ее участники прилетели в Томск из города Таэджон. Микьюнг Ким и Тэ Кеун Ли — мастера высочайшего класса. Команда «Дружба народов» объединила солнечный Ереван и Санкт-Петербург.


Участвуют и прошлогодние победители и призеры фестиваля. Так минский скульптор Валентин Борздый уже в третий раз в Томске, дважды был на фестивале «Хрустальный Томск» и летом приезжал на «Праздник топора». В этот раз он будет вырезать изо льда уникальный природный памятник. Его основная работа будет носить название «Томский грааль – Таловские чаши».

«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

Победителей «Хрустального Томска» назовут 20 декабря. В этот же день на Ново-Соборной откроют главную елку города. Ее высота — 24-метра, а совокупная длина новогодних гирлянд составляет свыше 6 метров.

«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

​​Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.