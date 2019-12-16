«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»

VI фестиваль «Хрустальный Томск» стартовал на площади Ново-Соборной. 20 команд соревнуются в мастерстве создавать ледяные скульптуры. Участники конкурса приехали не только со всей России, но и из Китая, Мозамбика, Армении, Кореи, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

В этом году организаторы предложили пофантазировать о Томске, которому исполнилось 415 лет со дня его основания. Участники могут отразить в работах историю, архитектуру нашего города, легенды и символы Томска.





Так центре ледяной скульптуры команды «Кыргыз-Африк» будет символ Томска — лошадь. В составе команды Урмат Советкелдиев и африканец Маленго, приехавший из республики Мозамбик.





Урмат уже участвовал в фестивале в прошлом году, сделал изо льда верблюдов. Говорит, что главное для него не победа, а создание праздничного настроения.





«Чтобы все получилось и все получили удовольствие», — отмечает Урмат. С Маленго он общается жестами. Африканец, готовясь к поездке в Сибирь, привез больше трех килограммов одежды, но погода все равно оказалось для него сюрпризом.





« В Африке он купил самую теплую обувь. Приехал, а здесь эту обувь можно даже летом носить — демисезонка. Пришел и, конечно, замерз. Организаторы ему валенки подарили», — рассказал Урмат корреспонденту ТВ2.