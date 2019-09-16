Под Новосибирском 150 семей военных пенсионеров выгоняют на улицу

155 семей военных пенсионеров Минобороны выселяет из квартир в военном городке «Гвардейский» в пригороде Новосибирска, где люди прожили по 20-30 лет, без предоставления другого жилья. В отношении некоторых жильцов уже вынесены судебные решения о выселении, десятки процессов еще продолжаются. Многие из них даже не получили уведомления о судах, и заседания проходят без их участия. Люди выходят на акции протеста, но Министерство обороны их игнорирует.

Выселение грозит семьям бывших сотрудников Глуховской дивизии, на вооружении которой стоят межконтинентальные баллистические ракеты. Один из них – бывший прапорщик Юрий Цветков, который отслужил в дивизии 9 лет и 8 месяцев. По окончании контракта пошел работать в МВД, более 10 лет отдал службе в милиции. Его вместе с женой и 12-летней дочерью со дня на день приставы должны выставить за дверь квартиры, в которой он прожил около 30 лет. По действующему законодательству военные должны быть обеспечены собственным жильем, если стаж службы составляет 10 и более лет.





«Но на меня-то в то время распространялся закон от 93 года, когда для получения квартиры в собственность необходимо было 5 лет службы, – цитируют Юрия «Сибирь.Реалии». – Если бы я тогда знал, что вот так все повернется, я бы заключил новый контракт, служил бы родине дальше. Но мне никто не сказал, что мою квартиру признают служебной постфактум, когда я уже ордер на нее получил. Да пусть бы они начали тогда выселять, было здоровье и силы, я бы мог зарабатывать на другое жилье. А сейчас кому я нужен?».





Большинство из этих людей оказались примерно в одинаковой ситуации: в свое время военным выдавали обычные ордера на квартиры. А затем военное ведомство задним числом, не поставив жильцов в известность, изменило статус жилья на служебное.





По словам адвоката Елены Даниловой, которая взялась представлять в судах интересы военных пенсионеров, каждый случай индивидуален, но в действиях представителей Министерства обороны усматриваются нарушения: российское законодательство запрещает выселение из единственной квартиры без предоставления другого жилья. Статья 10 Гражданского кодекса запрещает это делать.





«Спустя 20-30 лет, когда тебе предоставили жилье, сказали, что оно твое, и после того как ты перестал служить, жилье у тебя не забрали, тем самым люди фактически были введены в заблуждение. И они на сегодняшний день лишены возможностей по приобретению какого-то нового жилья», – говорит Данилова.





В военном ведомстве говорят, что действуют строго по закону, да и вообще, мол, непонятно кто живет в служебных квартирах, в то время как действующие ракетчики вынуждены ютиться в общежитии.





«Сейчас в городке очень большая потребность среди военнослужащих в служебном жилье. 259 человек на сегодняшний день офицеры, прапорщики, контрактники, которые вынуждены снимать жилье потому, что специализированный жилой фонд занят непонятно кем. У нас не стоит цель выселить людей. У нас стоит цель найти истину. Имеет ли право человек проживать? Если да, то он нам приносит документы. Но за это время ни один военный пенсионер, правильно – пенсионер военный, не был выселен. И как все вокруг пишут: становятся военные пенсионеры бомжами, – не было такого и нет, – заявила начальник второго отдела ФГБУ «Центррегионжилье» Зинаида Черных.





На вопрос, почему организация десятки лет до этого не интересовалась квартирами, которые находятся в ее ведении, Черных ответить затруднилась.





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