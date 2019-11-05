Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК. Об этом сообщает РБК.

О ситуации с ФБК слышала почти половина опрошенных. 12 % респондентов сочли, что таким образом государство борется с отмыванием денег, 18 % заявили, что власти защищаются от зарубежных «агентов влияния». По мнению еще 18 %, уголовные дела и обыски означают желание подавить независимые антикоррупционные расследования.



При этом к деятельности самого Навального положительно относятся 9 % опрошенных, а отрицательно — 25 %. По 31 % ответили, что нейтрально или что ничего о ней не знают. Как отмечает газета, судя по данным Левада-центра, в 2017 году Навальный был известен 55 % опрошенных.



При этом об уголовных делах в отношении участников летних протестов в Москве из-за выборов в Мосгордуму знают 30 %, включая 7 % респондентов, которые «внимательно следили» за происходящим. «Что-то слышали, но не знают, в чем суть» еще 29 %. Из тех, кто знает о ситуации, больше половины (57 %) связали уголовные дела с желанием властей «устрашить оппозиционно настроенную общественность». В то же время 34 % верят в официальное объяснение о наказании для участников массовых беспорядков.





Напомним, 12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране. Пришли с обыском и к томским навальнистам Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву. А также к родителям сотрудницы екатеринбургского штаба Виктории Райх, которая зарегистрирована в Томске.





Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.





Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция.