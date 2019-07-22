Почти полмиллиарда рублей потратят на расселение аварийного жилья в Томске в 2019 году

Всего за время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на расселение аварийных домов в Томске планируется направить 5,1 млрд рублей. При этом необходимо расселить 119 тысяч кв. м.

В 2019 году в Томске расселят 302 квартиры, в которых проживает 860 томичей. На эти цели направят 492 миллиона рублей.

По закону собственники жилья получат компенсацию изымаемого жилья, исходя из его оценочной стоимости, а наниматели – жилые помещения соответствующей площади.





«Районные администрации сейчас проводят инвентаризацию квартир, которые планируются к расселению, уточняют их площади и опрашивают людей о территориальных предпочтениях при получении новых квартир», — пояснил заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер.





Параллельно идет работа с застройщиками, поскольку Фонд реформирования ЖКХ предъявляет определенные требования к приобретаемым для расселения квартирам. В частности, в них должен быть фартук из кафельной плитки, покрытие на балконе и т. п.





«Мы должны решать вопрос комплексно. И при расселении домов в первоочередном порядке необходимо освобождать территории, которые подходят для строительства социальных учреждений, школ, детских садов, жилья. Тогда эффект от реализации нацпроекта будет более масштабным и значимым», — поручил мэр Иван Кляйн.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что в целом на расселение людей из аварийного жилья необходимо 16 млрд рублей. При этом, помимо аварийного жилья, в Томске порядка 1500 ветхих домов, которые не попадают под расселение в рамках нацпроекта.







Власти Томска неоднократно пытались выполнить расселение людей за счет договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий. В качестве одной из площадок реализации нацпроекта по расселению аварийного жилья ТДСК планирует задействовать пустующий участок земли в 105 гектаров возле мегарайона Южные Ворота.

