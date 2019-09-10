Почти десять тысяч человек расселят из аварийного жилья до 2024 года

В 2019 году будут расселены более 900 жителей аварийных домов Томска, Асиновского и Чаинского районов. В целом, за шесть лет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» расселят почти десять тысяч человек.

По словам замгубернатора Евгения Паршуто, в 2019 году программа затронет Томск, а также Асиновский и Чаинский районы. Здесь планируется расселить 12,2 тыс. кв. метров аварийного жилья. На эти цели из федерального бюджета Томская область получит 507,8 млн рублей. С учетом областного софинансирования в этом году регион направит на расселение жилья 523,46 млн рублей.





«В Асиновском районе начались конкурсные процедуры по приобретению нового жилья взамен аварийного. Здесь необходимо расселить 461 «квадрат» — это 13 квартир, где проживает 34 жителя, — отметил вице-губернатор. — На эти цели направлено 19,8 миллиона рублей».





В Чаинском районе в 2019 году расселят 269 кв. метров «аварийки», или семь квартир, где проживает 18 человек. На расселение направлено 11,5 млн рублей. В Томске планируется расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья — это 302 квартиры, где проживает 860 человек. В настоящее время в областном центре идет подготовка к конкурсным процедурам для закупки нового жилья. На эти цели заложено 492,145 млн рублей.



