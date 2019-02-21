Почти 9 тысяч жителей Томской области остались без холодной воды

«В 03:40 (мск) произошло нарушение холодного водоснабжения в Мельниково и Нащеково Шегарского района. Прекращена подача холодной воды в 2500 жилых домах, в которых проживают 8800 человек», — говорится в сообщении.





В свою очередь главный специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Шегарского района Лариса Подгорная сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что для населения уже организован подвоз воды.





«Тем не менее, воду, которую подвозят населению, необходимо кипятить. Также дано распоряжение об увеличении поставок питьевой воды в торговые точки», — сказала Подгорная.





По ее словам, районные власти приняли решение запустить в работу две резервные скважины. В настоящее время идет герметизация залитой скважины, ликвидировать аварию предполагается к обеду четверга.