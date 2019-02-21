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21 февраля,
2019
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Новости

Почти 9 тысяч жителей Томской области остались без холодной воды

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Часть Шегарского района осталась без холодной воды, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Почти 9 тысяч жителей Томской области остались без холодной воды

«В 03:40 (мск) произошло нарушение холодного водоснабжения в Мельниково и Нащеково Шегарского района. Прекращена подача холодной воды в 2500 жилых домах, в которых проживают 8800 человек», — говорится в сообщении.


В свою очередь главный специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Шегарского района Лариса Подгорная сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что для населения уже организован подвоз воды.


«Тем не менее, воду, которую подвозят населению, необходимо кипятить. Также дано распоряжение об увеличении поставок питьевой воды в торговые точки», — сказала Подгорная.


По ее словам, районные власти приняли решение запустить в работу две резервные скважины. В настоящее время идет герметизация залитой скважины, ликвидировать аварию предполагается к обеду четверга.

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