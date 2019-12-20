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20 декабря,
2019
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Почти 800 человек получили уличные травмы за последние 10 дней в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

795 жителей Томской области получили травмы на улице с 10 по 19 декабря. Среди пострадавших — 250 детей. Госпитализация потребовалась 50 пострадавшим, 15 из которых — дети.

Почти 800 человек получили уличные травмы за последние 10 дней в Томской области

«Травмы носят сезонный характер и связаны как с гололедными явлениями, так и с увлечениями зимними видами спорта (лыжи, коньки, сноуборды), а также со спешкой и невнимательностью людей», — говорится в сообщении.


Врачи призывают жителей области быть осторожными и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом, не торопиться при ходьбе.


В Томске работают круглосуточные травмпункты. Для детей – в больнице скорой №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 30-94-11).

Почти 800 человек получили уличные травмы за последние 10 дней в Томской области
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