Почти 80 % жителей Абакана не пришли на досрочные выборы мэра

На досрочных выборах мэра Абакана победил кандидат от «ЕдРа» и заместитель прежнего главы города Алексей Лемин, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на избирком Хакасии . Явка на выборах составила 23 %.

Алексей Лемин, выдвигавшийся на пост главы Абакана от «Единой России», набрал 87,15 %, или 26 691 голос. Вторым стал Михаил Молчанов из ЛДПР, набравший 1557 голосов — 5, 08 % от общего числа. КПРФ своего кандидата выдвигать не стала и поддержала команду прежнего мэра Абакана Николая Булакина.

Алексей Лемин родился 11 сентября 1975 года в селе Парная Красноярского края. В 1997 году Лемин закончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности инженер-землеустроитель и устроился работать в администрацию Абакана. С января 2009-го был замом главы города по по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства и возглавлял соответствующий департамент.





14 октября ТВ2 сообщало, что Николай Булакин погиб в аварии возле города Минусинска. Автомобиль Булакина врезался в дерево, он скончался на месте.