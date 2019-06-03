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03 июня,
2019
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Почти 500 кубометров мусора собрали томичи в «санитарную» пятницу

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Около 500 кубометров мусора собрали томичи в «санитарную» пятницу 31 мая, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, горожане отремонтировали ограждения на придомовых территориях и высадили деревья. 

Почти 500 кубометров мусора собрали томичи в «санитарную» пятницу

Участники массовой уборки очистили от мусора дренажи и несколько улиц Томска, покрасили летнюю эстраду на Белом озере и очистили дно водоема.


Жители многоквартирников в поселке Росинка, деревне Киргизка и нескольких томских улиц посадили во дворах почти 800 саженцев. Учащиеся школы № 31 и их родители убрались в сквере дружбы на улице Яковлева, а жители Светлого убрали поселковый родник и обновили кормушки для птиц.


Ранее мы сообщали, что мэрия Томска выделит районным администрациям около четырех тысяч саженцев. Их смогут посадить у себя во дворе члены территориальных самоуправлений. 

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