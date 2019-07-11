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11 июля,
2019
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Почти 400 жителей в Томске получат воду во 2-м поселке ЛПК

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Томскводоканал» приступил к прокладке водопровода к улице 2-й пос. ЛПК. Об этом сообщает пресс-служба компании. По завершению работ воду смогут получить почти 400 жителей.

Почти 400 жителей в Томске получат воду во 2-м поселке ЛПК
Фото: Томскводоканал

Специалисты присоединят новые линии к действующей водопроводной системе в районе ул. 2-я Усть-Киргизка.

Отмечается, что работы начались две недели назад. За это время специалисты «Томскводоканала» провели чуть больше двух километров водопровода. Всего специалистам предстоит протянуть более пяти километров водопровода в две параллельные ветки диаметром 160 миллиметров.

По плану завершить бурение, установить колодцы и подключить линии ООО «Томскводоканал» должен был к декабрю. Однако работы идут с существенным опережением. Ориентировочно в сентябре жители уже смогут обратиться в компанию для получения разрешений на техническое присоединение. Единственный многоквартирный дом в поселке будет подключен предприятием сразу, — говорится в сообщении «Томскводоканала». 

Строительство водопровода к улице 2-й пос. ЛПК ведется в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал», утвержденной на ближайшие пять лет. Стоимость работ – 35 млн рублей.

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