Почти 400 жителей в Томске получат воду во 2-м поселке ЛПК

По плану завершить бурение, установить колодцы и подключить линии ООО «Томскводоканал» должен был к декабрю. Однако работы идут с существенным опережением. Ориентировочно в сентябре жители уже смогут обратиться в компанию для получения разрешений на техническое присоединение. Единственный многоквартирный дом в поселке будет подключен предприятием сразу, — говорится в сообщении «Томскводоканала».

