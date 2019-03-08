Почти 20% жителей Томской области получают доход ниже прожиточного минимума
Более 180 тысяч человек в Томской области, или 18% жителей региона, получают доход меньше прожиточного минимума (11,3 тыс. руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ивана Деева.
«В Томской области насчитывается более 180 тысяч человек с доходом ниже величины прожиточного минимума - 18% жителей региона. Из них 69% - это семьи с детьми, в том числе 13% многодетных семей с тремя детьми и более, 27% - члены домохозяйств без детей и одинокопроживающие, 4% - неработающие пенсионеры», — сказал Деев, добавив, что власти работают над созданием стратегии по снижению уровня бедности в Томской области.
Вице-губернатор добавил, что основные меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Власти региона помогают им преодолеть трудности и перейти к самообеспечению. Прежде всего, такая поддержка осуществляется по соцконтрактам, благодаря которым семья получает единовременную материальную помощь в размере 35 тысяч рублей на развитие личного хозяйства, покупку скота, одежды или предметов первой необходимости.
При этом малоимущие люди обязаны выполнить определенные условия - пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости, если она у них есть, открыть или начать развивать свое дело или частное хозяйство. В 2018 году благодаря соцконтракту выйти из трудной жизненной ситуации смогли более 4 тысяч человек.
Также малоимущие семьи могут рассчитывать ежемесячную выплату за третьего и последующих детей. Такая же выплата предоставляется, если один из родителей в многодетной семье учится в ссузе или вузе или если отец служит в армии. Кроме того, поддержку могут получить люди, официально зарегистрированные в качестве безработного. Сумма выплаты равна одному прожиточному минимуму - 11 тыс. 251 рублей.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах, в том числе в Томской области, пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. Первый этап проекта, который должен продлиться до 20 марта, включает подсчет числа людей за чертой бедности и составление планов на период до 2021 года. В своем послании к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Одной из мер поддержки выступают социальные контракты.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?