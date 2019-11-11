Почти 130 томичей пострадали от гололеда за выходные

129 томичей, среди которых 39 детей, получили уличные травмы за минувшие выходные. Пять человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба облздрава.





ТВ2 рассказывает, что нужно делать, чтобы прогулка по улицам Томска не закончилась посещением травмпункта.