Почти 130 томичей пострадали от гололеда за выходные
129 томичей, среди которых 39 детей, получили уличные травмы за минувшие выходные. Пять человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба облздрава.
ТВ2 рассказывает, что нужно делать, чтобы прогулка по улицам Томска не закончилась посещением травмпункта.
Как правильно ходить в гололед?
Основное правило в гололедицу — не торопиться. Лучше заранее планировать свой маршрут и выходить из дома раньше.
Не прячьте руки в карманы — иначе будет тяжелее сохранить баланс при движении.
Сумку лучше повесить на плечо, а рюкзак — за спину для дополнительного равновесия.
Если нет возможности обойти скользкое место, лучше преодолеть его мелкими шаркающими шажками. При этом ноги поставьте шире, чем обычно, и чуть согните в коленях.
На пешеходном переходе будьте внимательны, не торопитесь и не бегите. Всегда пропускайте приближающиеся машины, лучше потратить несколько секунд своего времени ради безопасности. Помните, что на скользкой поверхности тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.
Какую обувь выбрать, чтобы не упасть?
Подошва должна быть ребристой и шершавой для хорошего сцепления с поверхностью.
От высоких каблуков лучше отказаться и выбрать обувь на плоской подошве или невысоком (3-4 см), широком и устойчивом каблуке.
Какие приспособления использовать, чтобы не скользить на тротуарах?
Купить специальные съемные приспособления для обуви (ледоходы, ледоступы, зимоходы). Это насадки на подошву, выполненные из морозоустойчивой эластичной резины с встроенными в них противоскользящими элементами. Продаются в обувных и спортивных магазинах.
Приклеить к подошве рифленую резину или прикрепить мягкие полиуретановые набойки в сапожной мастерской.
Другой вариант — самому наклеить на подошву кусочки пластыря, войлока, поролона или наждачной бумаги на тканевой основе. Единственный недостаток — это все продержится на обуви от нескольких часов до 1-2 дней.
Если не жалко обувь, можно последовать совету народных умельцев и вкрутить в толстую подошву ботинок мелкие шурупы.
Пожилым людям для ходьбы рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Если придется падать, как правильно это делать?
При падении специалисты советуют не выставлять руки вперед. Они неизбежно примут на себя вес тела, это может привести к переломам. Лучше попытаться сгруппироваться, слегка наклониться вперед, руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях. При этом постараться повернуться так, чтобы упасть на бок. Это поможет смягчить удар и снизит риск переломов.
При падении на спину нужно прижать подбородок к груди, а руки раскинуть в стороны. Это поможет уберечься от черепно-мозговых травм.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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