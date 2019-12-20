Почему нельзя выбрасывать елки до 14 января

В Томске вновь пройдет экологическая акция «Елки для буренки». С 14 января 2020 года «Спецавтохозяйство» Томска и его подрядчики будут собирать ели и пихты и отвозить их в фермерское хозяйство в поселок Мирный. На базе сельхозпредприятия их переработают в витаминную муку для подкормки молодняка и стельных коров.





Правила сдачи елок для коровок прежние: хвойные деревья необходимо оставлять на контейнерной площадке, рядом с контейнером для мусора. Предварительно их нужно тщательно освободить от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.





К акции также подключатся руководители елочных базаров, которые смогут сдать на переработку нереализованные новогодние деревья.





Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до трех тысяч отслуживших хвойных деревьев.