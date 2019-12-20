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20 декабря,
2019
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Почему нельзя выбрасывать елки до 14 января

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске вновь пройдет экологическая акция «Елки для буренки». С 14 января 2020 года «Спецавтохозяйство» Томска и его подрядчики будут собирать ели и пихты и отвозить их в фермерское хозяйство в поселок Мирный. На базе сельхозпредприятия их переработают в витаминную муку для подкормки молодняка и стельных коров.


Правила сдачи елок для коровок прежние: хвойные деревья необходимо оставлять на контейнерной площадке, рядом с контейнером для мусора. Предварительно их нужно тщательно освободить от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.


К акции также подключатся руководители елочных базаров, которые смогут сдать на переработку нереализованные новогодние деревья.


Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до трех тысяч отслуживших хвойных деревьев.

Акцию проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта – компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами, и ООО «Племзавод «Заварзинский».

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