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06 февраля,
2019
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«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Известный российский лоукостер был вынужден составить новые правила для перевозки; однако пассажиры могут летать и по старому регламенту. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

Решением Верховного суда Минтранс России добился от авиаперевозчика «Победа» изменения правил провоза ручной клади. Требования компания исполнила «буквально в точности до запятой». Теперь с 18 февраля в рейсы данного лоукостера можно брать: сумку на одно место ручной клади весом менее 10 килограммов и размерами не более 36х30х4 сантиметров; букет цветов; верхнюю одежду; лекарства и еду для ребенка; костюм в портпледе; детскую люльку, если вы с ребенком; костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску; товары DUTY FREE габаритами не более 10х10х5 сантиметров.


«Я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующей и привычную клиентам редакцию – без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов», – сообщил на сайте компании гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

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