По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний

Жители небольшого села Мыльджино в Каргасокском районе жалуются, что одно из предприятий при перекачке газа не соблюдает нормы пожарной и экологической безопасности. Они опасаются возгораний у Каргаска и Мыльджино, вблизи от которых проводятся перекачки. А вода в реках Нюролька и Обь в местах работ покрыта мазутом, по берегам разлита нефть.





В частности, речь идет о работе компании «Ситэк», которая приобретает сжиженный природный газ у «Томскгазпрома», затем транспортирует грузовыми машинами и перекачивает его на суда, чтобы доставить газ с завода-производителя адресату по речным каналам.





«Площадка для перекачки газа должна иметь специально оборудованные системы пожаротушения и отводы, предусмотренные экологическими норами и законодательством РФ, чтобы вредные вещества не попадали в землю и на воду в месте, где находится объект. Однако эти требования не выполняются, — рассказал житель Каргасокского района Анатолий Гаврилов, который представляет себя общественным экологическим инспектором. — Местное население обеспокоено угрозой возникновения пожара, взрывов. Все это продолжается на протяжении всей навигации 2019 года».