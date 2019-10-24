По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний
Жители небольшого села Мыльджино в Каргасокском районе жалуются, что одно из предприятий при перекачке газа не соблюдает нормы пожарной и экологической безопасности. Они опасаются возгораний у Каргаска и Мыльджино, вблизи от которых проводятся перекачки. А вода в реках Нюролька и Обь в местах работ покрыта мазутом, по берегам разлита нефть.
В частности, речь идет о работе компании «Ситэк», которая приобретает сжиженный природный газ у «Томскгазпрома», затем транспортирует грузовыми машинами и перекачивает его на суда, чтобы доставить газ с завода-производителя адресату по речным каналам.
«Площадка для перекачки газа должна иметь специально оборудованные системы пожаротушения и отводы, предусмотренные экологическими норами и законодательством РФ, чтобы вредные вещества не попадали в землю и на воду в месте, где находится объект. Однако эти требования не выполняются, — рассказал житель Каргасокского района Анатолий Гаврилов, который представляет себя общественным экологическим инспектором. — Местное население обеспокоено угрозой возникновения пожара, взрывов. Все это продолжается на протяжении всей навигации 2019 года».
Жительница Мыльджино Оксана Семибратова говорит, что участки не подготовлены под такие работы: не очищены от деревьев, поэтому газ может легко воспламениться.
Страшно представить, что может произойти при воспламенении этой перекачки. Площадка в Мыльджино не очищена от деревьев, ветки свисают прямо над трубами, по которым течет газ. Газ может легко воспламениться или вообще взорваться, — пишет жительница Мыльджино Оксана Семибратова. — Объект никак не охраняется, перекачка осуществляется также в ночное время без искусственного освещения. Когда машины с газом летом стояли в поселке Мыльджино, берег реки и окружающая среда сильно загрязнились.
Артем Лавришко из Мыльджино добавляет, что водители грузовых машин, из которых производится перекачка, курят в непосредственной близости к легковоспламеняющимся источникам.
«Органы власти бездействуют. Никто к нам не приезжает и не проверяет ничего. Одни только отписки», — говорит он.
Со слов жителей, вода в реках Нюролька и Объ почти полностью покрыта мазутом и нефтепродуктами, по берегам разлита нефть. Растительность по берегам погибла, а в зоне села Каргасок стало меньше рыбы.
Активисты Каргасокского района обращались с проблемой в местную администрацию, полицию и прокуратуру. По их словам, никаких мер предпринято не было. Позже жители отправили письма в региональный ОНФ, который обратился в прокуратуру от своего имени.
Отметим, по обращению ОНФ прокуратура района провела проверку и нашла нарушения пожарной безопасности, земельного и природоохранного законодательств. По результатам проверки в отношении компании «Ситэк» возбудили дела об административных правонарушениях. В частности, по нарушениям требований пожарной безопасности, самовольному занятию земельного участка, использованию прибрежной защитной полосы водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. Ведомство внесло представление об устранении нарушений.
«В настоящее время компания ООО «СИТЭК» освободила занимаемый земельный участок», — говорится в ответе прокуратуры.
Однако местные жители сообщают, что работы на участке до сих пор идут.
Мне сегодня люди звонили, в Мыльджино как они перекачивали, так и перекачивают. Кроме того, они переехали к Парабельский район. Ничего они не остановили. Люди с поселков ездят и работают там. В Парабель в полицию звоню, те отнекиваются, ничего не знают, и все, — рассказал ТВ2 активист Анатолий Гаврилов.
Связаться с компанией «Ситэк» ТВ2 не удалось.
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