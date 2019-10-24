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24 октября,
2019
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По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний

Елена Бронникова
Елена Бронникова
1 час назад

Жители небольшого села Мыльджино в Каргасокском районе жалуются, что одно из предприятий при перекачке газа не соблюдает нормы пожарной и экологической безопасности. Они опасаются возгораний у Каргаска и Мыльджино, вблизи от которых проводятся перекачки. А вода в реках Нюролька и Обь в местах работ покрыта мазутом, по берегам разлита нефть.


В частности, речь идет о работе компании «Ситэк», которая приобретает сжиженный природный газ у «Томскгазпрома», затем транспортирует грузовыми машинами и перекачивает его на суда, чтобы доставить газ с завода-производителя адресату по речным каналам.


«Площадка для перекачки газа должна иметь специально оборудованные системы пожаротушения и отводы, предусмотренные экологическими норами и законодательством РФ, чтобы вредные вещества не попадали в землю и на воду в месте, где находится объект. Однако эти требования не выполняются, — рассказал житель Каргасокского района Анатолий Гаврилов, который представляет себя общественным экологическим инспектором. — Местное население обеспокоено угрозой возникновения пожара, взрывов. Все это продолжается на протяжении всей навигации 2019 года».

По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний
Фото: предоставлено активистами

Жительница Мыльджино Оксана Семибратова говорит, что участки не подготовлены под такие работы: не очищены от деревьев, поэтому газ может легко воспламениться.

Страшно представить, что может произойти при воспламенении этой перекачки. Площадка в Мыльджино не очищена от деревьев, ветки свисают прямо над трубами, по которым течет газ. Газ может легко воспламениться или вообще взорваться, — пишет жительница Мыльджино Оксана Семибратова. — Объект никак не охраняется, перекачка осуществляется также в ночное время без искусственного освещения. Когда машины с газом летом стояли в поселке Мыльджино, берег реки и окружающая среда сильно загрязнились.

Артем Лавришко из Мыльджино добавляет, что водители грузовых машин, из которых производится перекачка, курят в непосредственной близости к легковоспламеняющимся источникам. 


«Органы власти бездействуют. Никто к нам не приезжает и не проверяет ничего. Одни только отписки», — говорит он. 


Со слов жителей, вода в реках Нюролька и Объ почти полностью покрыта мазутом и нефтепродуктами, по берегам разлита нефть. Растительность по берегам погибла, а в зоне села Каргасок стало меньше рыбы. 

По рекам разлита нефть, исчезает рыба. Жители севера Томской области обеспокоены небезопасной работой компаний
Фото: предоставлено активистами

Активисты Каргасокского района обращались с проблемой в местную администрацию, полицию и прокуратуру. По их словам, никаких мер предпринято не было. Позже жители отправили письма в региональный ОНФ, который обратился в прокуратуру от своего имени.

Видео: видео из группы активистов "Экология Сибири"

Отметим, по обращению ОНФ прокуратура района провела проверку и нашла нарушения пожарной безопасности, земельного и природоохранного законодательств. По результатам проверки в отношении компании «Ситэк» возбудили дела об административных правонарушениях. В частности, по нарушениям требований пожарной безопасности, самовольному занятию земельного участка, использованию прибрежной защитной полосы водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. Ведомство внесло представление об устранении нарушений.


«В настоящее время компания ООО «СИТЭК» освободила занимаемый земельный участок», — говорится в ответе прокуратуры.


Однако местные жители сообщают, что работы на участке до сих пор идут.

Мне сегодня люди звонили, в Мыльджино как они перекачивали, так и перекачивают. Кроме того, они переехали к Парабельский район. Ничего они не остановили. Люди с поселков ездят и работают там. В Парабель в полицию звоню, те отнекиваются, ничего не знают, и все, — рассказал ТВ2 активист Анатолий Гаврилов.

Связаться с компанией «Ситэк» ТВ2 не удалось.  


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