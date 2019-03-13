По распоряжению Путина каждому 13 пенсионеру Томской области доплатят деньги

В 2019 году у неработающих малообеспеченных пенсионеров Томской области произойдет индексация пенсий. Депутаты облдумы поддержали поправки в федеральный закон, который позволит неработающим пенсионерам получать дополнительные выплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума.

«В Томской области ежегодно с 2009 года мы утверждаем величину прожиточного минимума. Это нужно для того, чтобы пенсионеры с низкими доходами получали социальную доплату. На 2019 год величина прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 8 795 рублей. Доплату к пенсии ежегодно у нас получают свыше 23 тысяч пенсионеров», — цитируют на сайте облдумы спикера Оксану Козловскую.





Средний размер доплаты в 2018 году составил 1 704 рубля. На 2019 год без перерасчета — 1 780 рублей. На выплату доплат Томская область получает 500 миллионов рублей.





Владимир Путин в послании к Федеральному собранию обратил внимание на то, что из-за индексации пенсий с января 2019 года размер социальной доплаты сократился. Он поручил внести изменения в законодательство.





Социальная доплата будет пересчитана, начиная с января 2019 года. Пенсионеры должны будут получить компенсацию до 1 июля. Сколько именно дополнительных средств получит регион, пока не ясно, так как перерасчет еще не произведен, но, по оценкам депутатов, не менее 100 млн рублей.





Депутаты областной Думы данный законопроект поддержали. Положительный отзыв на него дал и губернатор Сергей Жвачкин. 12 марта Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством соответствующий законопроект.





«Регионам необходимо изыскать на региональную доплату 4 млрд рублей. Выплаты будут производиться за период с 1 января 2019 года. На эти цели необходимо из федерального бюджета дополнительно направить средства в размере 18,8 млрд рублей в 2019 году, 20 млрд в 2020 и 19,6 млрд рублей в 2021 годах. Таких пенсионеров около 4 млн человек. Значит, в среднем доплата к пенсии составит от 200 рублей до 1200 рублей в месяц. Разумеется, смешные 200 рублей получат самые обездоленные», — прокомментировала принятую инициативу депутат Госдумы от Томской области Вера Ганзя.

