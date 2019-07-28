Добрые новости
28 июля,
2019
3
фото
Новости

По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Стрежевого

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего стрежевчанина. Он подозревается в сбыте синтетических наркотиков.


«В ходе личного досмотра подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты приготовленные к незаконному сбыту расфасованные на разовые дозы свертки в количестве пяти штук, в которых находилось синтетическое наркотическое средство в размере 8,870 грамма», — из сообщения УМВД по региону.


Уголовное дело возбудили по статье 228.1 УК РФ  ч. 4. и статье 30 УК РФ ч. 1. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства». Срок лишения свободы по статье грозит до 20 лет. 

По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Стрежевого
Фото: УМВД по Томской области
УМВД
УМВД
УМВД
УМВД
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.