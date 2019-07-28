По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Стрежевого

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего стрежевчанина. Он подозревается в сбыте синтетических наркотиков.





«В ходе личного досмотра подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты приготовленные к незаконному сбыту расфасованные на разовые дозы свертки в количестве пяти штук, в которых находилось синтетическое наркотическое средство в размере 8,870 грамма», — из сообщения УМВД по региону.





Уголовное дело возбудили по статье 228.1 УК РФ ч. 4. и статье 30 УК РФ ч. 1. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства». Срок лишения свободы по статье грозит до 20 лет.