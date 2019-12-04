Плюс 16 млрд: как изменился проект бюджета Томской области после первого чтения

Бюджет Томской области во втором чтении рассмотрят на Думе 25 декабря 2019 года. Пока же завершается работа согласительной комиссии. В ходе работы над проектом бюджета объем доходов увеличен на 16 миллиардов рублей . Соответственно, выросли и расходы.

Напомним, к первому чтению доходы бюджета в 2020 году составляли 60,9 млрд рублей, расходы — почти 62,4 млрд рублей. Дефицит составлял 1,47 млрд рублей. Государственный долг на 1 января 2021 года планировался в объеме 34,56 миллиарда рублей.





«В проекте бюджета Томской области на 2020 год учтены масштабные изменения бюджетного кодекса. Федерация вводит систему оценки долговой устойчивости регионов. Наши параметры позволяют остаться нам в группе регионов со средней устойчивостью. <...> Томская область вошла в тройку лидеров по темпам роста дотаций. Можно считать это одним из промежуточных результатов работы с федеральным центром по отстаиванию наших интересов», — рассказал заместитель губернатора – начальник областного департамента финансов Александр Феденев.





Так, в 2020 году регион получит более 19,1 млрд рублей федеральных средств: 6,9 млрд составят дотации, 12,2 млрд рублей – целевые средства.





На реализацию нацпроектов в 2020 году планируется направить за счет всех источников 10,6 млрд рублей (почти на 1 млрд больше, чем в 2019-м), из них 4,7 млрд – из федерального бюджета. Так, в рамках нацпроекта «Демография» будет выделено 3,1 млрд рублей,

«Безопасные и качественные дороги» — 2,7 млрд рублей, «Образование» — 2 млрд рублей, «Здравоохранение» — 1,5 млрд рублей.





«Впервые привлекаются деньги на реализацию так называемой мусорной реформы. Так, федерация выделяет 60 млн рублей в 2020 году на рекультивацию мусорного полигона в Ново-Михайловке», — отметил Феденев.





70 % всех расходов предусмотрено на социальную сферу. 12,1 млрд будет направлено на предоставление мер социальной поддержки населения с темпом роста к уровню 2019 года более 18 %.





«Томская область включена в пилотный проект снижения уровня бедности за счет системы социального контракта. Мы получим 393 млн рублей, 80 млн рублей — софинансирование из областного бюджета. На эти деньги будет заключено более 4000 соцконтрактов, по которым бедные люди смогут получать до 100 тысяч рублей матпомощи», — рассказал замгубернатора.





Также в бюджете заложено 713 млн рублей на выплату доплаты неработающим пенсионерам (146 млн рублей выделяет область). Доплату смогут получать 28 тысяч человек.





Объем дорожного фонда составляет 5,4 млрд рублей. Он вырос на треть. 4 млрд рублей будет выделено на региональные дороги. 500 млн традиционно выделят на дороги местного значения.





Объем поддержки АПК составит 1,8 млрд рублей, в том числе 636 млн будет направлено на комплексное развитие сельских территорий. Объем нецелевой поддержки муниципальных образований Томской области достигнет 6,5 млрд рублей (темп роста – 18 %).





Таким образом, по прогнозам, доходы областного бюджета в 2020 году составят 77,2 млрд рублей (первоначально планировалось 60,9 млрд рублей), расходы запланированы в объеме 80,2 млрд рублей, дефицит бюджета составит 3 млрд рублей (5 % от доходов).





В свою очередь председатель Счетной палаты Томской области Алексей Пронькин усомнился в реалистичности социально-экономического прогноза по поводу доходной части.





«Эта ситуация (по темпу роста доходов) до сих пор находится в обсуждении. Однако в целом можем сказать, что бюджет сформирован с соблюдением требований законодательства, выдержан и сбалансирован. Мы полагаем, что нужно выносить его для рассмотрения во втором чтении», — отметил главный аудитор Томской области.