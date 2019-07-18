Плитка на проспекте Ленина станет #еще_более_лучше

На проспекте Ленина меняют хорошую плитку на «еще более лучшую». В этом можно убедиться, прогулявшись по центральному проспекту от ТГУ до площади Ново-Соборной.

«Здесь выставляют бордюры на тротуарной части и демонтируют выщербленное плиточное покрытие, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочие рассказали корреспонденту ТВ2, что будут менять плитку полностью. Старую плитку они укладывают на паллеты и обматывают пленкой для вывоза.

В этом году мы ремонтируем участок проспекта Ленина от Лагерного сада до Ново-Соборной. Работы будут проводиться комплексно, с заменой покрытия проезжей части, тротуаров и благоустройством газонов. К фрезерованию проезжей части подрядчик планирует приступить сразу после завершения асфальтирования Иркутского тракта. Полного перекрытия центрального проспекта Томска не планируется. Все работы по фрезерованию и асфальтированию подрядчик выполнит в вечернее и ночное время, закрывая для движения одну из полос, — пояснил мэр Томска Иван Кляйн.

Всего этим летом в Томске собираются заменить покрытие тротуаров площадью 30 тысяч кв. метров, сообщает мэрия.





Работы по ремонту пешеходных тротуаров уже выполнены на участке ул. Б. Подгорная (от ул. Д. Ключевская до пер. Тихий), ул. Дальне-Ключевская (от пер. Тихий до пр. Ленина), участках ул. Елизаровых по четной стороне от ул. Артема в направлении пл. Транспортной и от пр. Кирова до дома № 48/2. Также работы выполнены на участке ул. Усова (от ул. Щорса до ул. Артема). Данные участки были включены в план работ с учетом обращений жителей о подтоплении пешеходной части и неудовлетворительном состоянии покрытия тротуаров.



В плане на этот год также ремонт пешеходных тротуаров по четной и нечетной стороне ул. Красноармейская (на участке от ул. Сибирской до ул. Усова).