План приватизации в Томской области выполнен менее, чем на 5 %

План приватизации госимущества Томской области за 2018 год был исполнен на 4,5 %. Доходы составили 2,57 миллиона рублей вместо запланированных 56,72 миллионов, сообщается на сайте облдумы.

Изначально прогнозный план содержал десять позиций, но за год его корректировали трижды. В итоге от реализации объектов недвижимости бюджет области получил 872,3 тыс. рублей, от реализации земли — 1,6 млн рублей.

В свою очередь глава счетной палаты Томской области Алексей Пронькин отметил, что причина невыполнения плана — не только слабое планирование, но и отсутствие рекламы и должного информирования.





«Недостаточно ведется работа с малым и средним бизнесом, которые имеют приоритетное право выкупа», — подчеркнул Пронькин.