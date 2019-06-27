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27 июня,
2019
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План приватизации в Томской области выполнен менее, чем на 5 %

ТВ2
ТВ2
1 час назад

План приватизации госимущества Томской области за 2018 год был исполнен на 4,5 %. Доходы составили 2,57 миллиона рублей вместо запланированных 56,72 миллионов, сообщается на сайте облдумы.

Изначально прогнозный план содержал десять позиций, но за год его корректировали трижды. В итоге от реализации объектов недвижимости  бюджет области получил 872,3 тыс. рублей, от реализации земли — 1,6 млн рублей. 

В свою очередь глава счетной палаты Томской области Алексей Пронькин отметил, что причина невыполнения плана — не только слабое планирование, но и отсутствие рекламы и должного информирования.


«Недостаточно ведется работа с малым и средним бизнесом, которые имеют приоритетное право выкупа», — подчеркнул Пронькин.  

Ранее сообщалось, что на программу приватизации в Томской области потратили в три раза больше, чем заработали. Так, на каждый рубль доходов, полученных от приватизации имущества Томской области, в 2015 году израсходовали 20,1 рубля бюджетных средств. В 2017 году Томская область также не получила доходов от приватизации.

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