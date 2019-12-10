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10 декабря,
2019
Новости

Пить стали меньше: Томская область продвинулась в рейтинге здорового образа жизни

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Томской области в прошлом году стали вести более здоровый образ жизни. Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, составленный РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты учитывали объемы потребления алкоголя и табачных изделий на территории того или иного субъекта РФ, показатели смертности от отравления контрафактным спиртным, количество ДТП и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и другие факторы. По итогам мониторинга распространения вредных привычек регионам присваивались рейтинговые баллы.


Томская область с 72 баллами заняла 36 место. За год регион поднялся на пять позиций. Меньше всех подвержены вредным привычкам республики Северного Кавказа. Список возглавили Чеченская Республика (рейтинговый балл 99,4), Ингушетия (91,9) и Дагестан (91,9). 

Замыкают список Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатами 44,6, 44,5 и 44,1 балла соответственно.

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