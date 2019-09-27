Пикеты в поддержку якутского шамана Александра Габышева прошли в Томске

В центре Томска прошли пикеты в поддержку шамана Александра Габышева, который отправился в Москву для проведения обряда «изгнания Путина». В настоящее время Габышев является фигурантом уголовного дела об экстремизме.

«Шаман правильно идет. Нас такая власть не устраивает. Очень хочется, чтобы он свою миссию выполнил до конца. Даже если его задержали, то все равно подобные акции продолжатся. Власть ничего не сможет сделать однозначно», — прокомментировала ТВ2 Елена.

50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.





19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков.



Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.